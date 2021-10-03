عاجل | الاحساء الأقل في مرضى الإقامة الطويلة

بلغ عدد مرضى الإقامة الطويلة بمستشفيات وزارة الصحة 3415 مريضًا، 375 منهم بمستشفيات الرعاية المديدة و1358 مريضًا بالمستشفيات النفسية و1682 مريضًا بالمستشفيات العامة والتخصصية، وجاءت الرياض أولاً بـ677 مريضًا، وذلك حسب إحصائيات وزارة الصحة لعام 2020.

وتوزع مرضى الإقامة الطويلة في 20 منطقة صحية بمستشفيات وزارة الصحة وجاءت الطائف ثانيًا من حيث عدد المرضى بـ463، بأزيد من 3 مناطق و4 مدن مجتمعة «حائل - بيشة - الجوف - الحدود الشمالية - حفر الباطن - القريات - القنفذة»، تلتها جدة بـ303 والقصيم 294 والشرقية 219 ثم تبوك بـ189 والمدينة المنورة 158 والعاصمة المقدسة 156 والأحساء 141 والباحة 137 تليها جازان 122 ثم نجران 101 ثم عسير 99 وحائل 91 ثم بيشة 77 والجوف 54 والحدود الشمالية 52 وحفر الباطن 47 ثم القريات 92 وأخيرًا القنفذة بـ6 مرضى.

مرضى الإقامة الطويلة بمستشفيات وزارة الصحة 3415

مستشفيات الرعاية المديدة 375

مستشفيات النفسية 1358

المستشفيات العامة والتخصصية 1682

مرضى الإقامة الطويلة

الرياض 677

الطائف 463

جدة 303

القصيم 294

الشرقية 219

تبوك 189

المدينة المنورة 158

العاصمة المقدسة 156

الباحة 137

جازان 122

نجران 101

عسير 99

حائل 91

بيشة 77

الجوف 54

الحدود الشمالية 52

حفر الباطن 47

القريات 92

القنفذة 6

الأحساء 1