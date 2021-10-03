وتوزع مرضى الإقامة الطويلة في 20 منطقة صحية بمستشفيات وزارة الصحة وجاءت الطائف ثانيًا من حيث عدد المرضى بـ463، بأزيد من 3 مناطق و4 مدن مجتمعة «حائل - بيشة - الجوف - الحدود الشمالية - حفر الباطن - القريات - القنفذة»، تلتها جدة بـ303 والقصيم 294 والشرقية 219 ثم تبوك بـ189 والمدينة المنورة 158 والعاصمة المقدسة 156 والأحساء 141 والباحة 137 تليها جازان 122 ثم نجران 101 ثم عسير 99 وحائل 91 ثم بيشة 77 والجوف 54 والحدود الشمالية 52 وحفر الباطن 47 ثم القريات 92 وأخيرًا القنفذة بـ6 مرضى.
مرضى الإقامة الطويلة بمستشفيات وزارة الصحة 3415
مستشفيات الرعاية المديدة 375
مستشفيات النفسية 1358
المستشفيات العامة والتخصصية 1682
مرضى الإقامة الطويلة
الرياض 677
الطائف 463
جدة 303
القصيم 294
الشرقية 219
تبوك 189
المدينة المنورة 158
العاصمة المقدسة 156
الباحة 137
جازان 122
نجران 101
عسير 99
حائل 91
بيشة 77
الجوف 54
الحدود الشمالية 52
حفر الباطن 47
القريات 92
القنفذة 6
الأحساء 1
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | الاحساء الأقل في مرضى الإقامة الطويلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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