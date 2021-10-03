عاجل | رصد حراري للأدوية في 14 منفذا سعوديا

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ مشروع للرفع من مستوى مأمونية الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة وذلك بمتابعة التغيرات التي مرت عليها في مراحل النقل عن طريق استخدام قارئ درجة حرارة يتم الحصول على بياناته من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة.

وستخضع التجربة على جزء من الإرساليات التي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي تعتبر عالية الخطورة، وهي (أدوية، لقاحات، مشتقات الدم، الكواشف الطبية).

ويسمح بدخول الأمصال واللقاحات والأدوية التي تحتاج لدرجات حفظ أقل من 8 درجات مئوية عن طريق 14 منفذا، أما الأدوية الخاضعة للرقابة (المخدرة والنفسية) فلا يسمح بدخولها إلا عن طريق المطارات فقط.

المنافذ الـ14

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

مطار الملك فهد الدولي بالدمام

مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة

ميناء الملك عبد العزيز الدولي بالدمام

ميناء الملك عبد الله برابغ

ميناء جدة الإسلامي

ميناء الرياض الجاف

منفذ البطحاء

منفذ جسر الملك فهد

منفذ الخفجي

منفذ الحديثة

منفذ الطوال

منفذ سلوى

مؤشرات قياس درجات الحرارة

دقة قياس درجات الحرارة للمؤشر (±1درجة مئوية)

نطاق قياس درجات الحرارة (-30 حتى 70 درجة مئوية)

دقة قياس نسبة الرطوبة للمؤشر (أصغر من أو تساوي 4 %)

نطاق قياس نسبة الرطوبة (0 % حتى 100 %)

قدرة المؤشر على تسجيل درجات الحرارة ونسبة الرطوبة لمدة لا تقل عن 180 يوما

يجب أن يكون سجل قراءة دراجات الحرارة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصنعة لجهاز قراءة درجات الحرارة أو الجهة المقدمة للخدمة

يتم تزويد الهيئة بالبيانات (الجهاز مرفقاً بها اسم مستخدم ورقم سري للنظام أو الموقع الذي سيتم قراءة البيانات منه) في أحد مستندات الإرسالية

لا يتم ربط اسم المستخدم والرقم السري بعدد محدد من الاستخدامات ليتم إعادة استخدامه عند الحاجة

لا يكون على الهيئة أي مقابل مادي نتيجة استخدام الموقع الإلكتروني للشركة لقراءة البيانات

مواصفات المؤشر لقياس الحرارة

شاشة لعرض قراءات درجات الحرارة بحيث يتم من خلالها التحقق من تفعيل المؤشر ومعرفة القراءات حال وصول الشحنة.

مؤشر لإثبات التسجيل النشط، مع خاصية إنذار صوتي و/أو مرئي قابل لضبط حدود درجات الحرارة لتفعيل الإنذار.

خاصية التشغيل والإيقاف.

بنية المؤشر صلبة ومضادة للماء.

يجب أن يحتوي المؤشر على بطارية داخلية تستمر في العمل لمدة 180 يوما على الأقل مع مؤشر للبطارية.