شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح نشطة.. «شاهين» يضرب جنوب «الشرقية» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتأثر الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية بالإعصار المداري شاهين بشكل غير مباشر بدءا من مساء اليوم الأحد، وصباح غد الإثنين، بهطول أمطار ورياح نشطة تستمر لعدة أيام، إذ يدفع الإعصار كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا، مصحوبة بتكون منخفض محلي يتسبب في تقلبات جوية.

تحذير المواطنين

وذكرت سفارة المملكة في مسقط لـ(اليوم)، أن المواطنين السعوديين في سلطنة عمان هم طلاب البعثات ولا يتجاوز عددهم مع عوائلهم 100 شخص، مشيرة إلى أن موقع السفارة بث عبر «تويتر» تحذيرا للمواطنين المقيمين في السلطنة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة، تحسبا لتأثيرات الإعصار المداري شاهين.

وأوضحت أن مدة الإعصار 3 أيام بدءا من أمس السبت وحتى نهاية يوم غد الإثنين، وشددت على ضرورة التواصل معها عبر الهاتف للرد على أي استفسارات أو تقديم الدعم اللازم في حالة وجود أي طارئ، من «واتس آب» من خلال الرقم: «99213394»، أو حساباته على «تويتر».

هطول أمطار

وتوقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ (اليوم)، تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، عن طريق تكون منخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق: «نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة»، وذلك اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن الإعصار سيتحول إلى مداري عميق خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضح الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن التأثير المباشر يتمثل في دخول جدار وعين الإعصار إلى اليابسة مثل تأثر شواطئ سلطنة عمان، وغير المباشر يتمثل في دفع كميات بخار الماء في طبقات الجو العليا ويصاحبها تكون منخفض محلي يتسبب في تقلبات جوية من هطول الأمطار ونشاط في الرياح مثلما سيحدث في بعض الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية وباقي مناطق المملكة.

من جهته، أوضح مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية م. عبدالله الشهراني لـ (اليوم)، أنه لا يوجد مسار للخطوط السعودية لسلطنة عمان والتأثير يكون على الرحلات المتجهة للهند وباكستان وبنجلاديش تم تعديل مساراتها، مشيرا إلى عمل مسارات جديدة لتفادي آثار إعصار شاهين المداري.

وقال إن مدة الرحلة ستزيد وكلفة التشغيل سترتفع قليلا، مؤكدا أن سلامة المسافرين هي الأهم، ولفت إلى أن الرحلات المتجهة لدولة الإمارات العربية المتحدة ستكون طبيعية دون تأثر.

سواحل السلطنة

وكانت الأرصاد الجوية العمانية قد صنفت الإعصار من الدرجة الأولى، إذ تعد السلطنة أكثر الدول تضررا من هذا الإعصار، وأوضحت أن صورا للأقمار الاصطناعية أوضحت تمركز مركز الإعصار المداري شاهين يوم أمس على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 61.8 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي 320 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 190 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 إلى 75 عقدة.

وأشارت إلى أن التأثيرات غير المباشرة بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج «3 - 5 متر» مع تدفق للسحب مصحوبة بمطار متفاوتة الغزارة، وسجلت محطات الرصد سرعات للرياح من «10 - 20 عقدة»، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم الأحد، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة «30 إلى 60 عقدة» غزيرة جدا «200 - 500 ملم» تودي في فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية، وقد تتأثر محافظتا مسندم وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة «30 إلى 80 ملم» ورياح متوسطة من «15 إلى 25 عقدة» ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقدر ارتفاع الموج 8-12 مترا، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة من 3 - 5 أمتار.

تأثر رحلات الطيران المتجهة للهند وباكستان وبنجلاديش

مسارات جديدة لتفادي الإعصار.. والحركة مع الإمارات «طبيعية»