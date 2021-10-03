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اعتراض «مفخخة» حوثية وسقوط شظايا على حي سكني بأحد المسارحة

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الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأنه في يوم الجمعة 24/2/1443هـ الموافق 1/10/2021م تلقى الدفاع المدني عددًا من البلاغات بسقوط وتناثر شظايا على أحد الأحياء السكنية بمحافظة أحد المسارحة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة، وقد نتج عن ذلك تضرر عدد من المنازل السكنية والمحال التجارية بأضرار مادية إثر سقوط وتناثر الشظايا، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات - ولله الحمد - كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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