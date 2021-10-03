شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 1274 مستفيدا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ 1.274 مستفيدا خلال الفترة من 16 حتى 22 سبتمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 510 مستفيدين، وعيادة الباطنية 270 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 100 مستفيد، وقسم المصابين بالأوبئة 339 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 289 مراجعا، وقسم الجراحة والتضميد 55 مستفيدا.

كما استفاد من قسم المختبر 443 مستفيدا، وقسم الأشعة 157 مستفيدا، وقسم الخدمات التمريضية 470 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 9 أشخاص، وقسم التوليد 11 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.274 فردا، كما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.