شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ألف دعوى للعمالة المنزلية.. وبرنامج آلي للقضايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير عام الإدارة العامة للجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم المستشار عبدالرحمن البهدل، أن عدد اللجان المشكلة بكافة مناطق المملكة َبلغ 39 لجنة وقد أنهت ما يتجاوز عن «150.000» دعوى من خلال اللجان المشكلة في مناطق المملكة منذ بدء عملها منذ عام 1435هـ.

وأشار البهدل إلى أنه تم تدشين عمل البرنامج الآلي لاستقبال ونظر القضايا بين أطراف العلاقة العمالية من خلال لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية المشكلة بكافة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك ابتداء بفرع الوزارة في منطقة الرياض بعد أن تم التصميم لهذا البرنامج بما يعكس أهمية ونوعية هذه القضايا وبما يحفظ حقوق أطرافها بحيث تختصر الإجراءات ويوفر الجهد والوقت بما يمكنهم من رفع الدعاوى ومتابعتها عبر جلسات مجدولة آليا وسيتبع ذلك التشغيل للبرنامج في كافة مقرات اللجان المنتشرة في المناطق لاحقا.