شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، فرانك فالتر شتاينماير، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.