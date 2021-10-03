شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الأولى من توطين التموينات والأسواق المركزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تدخل اليوم المرحلة الأولى من قرار توطين التموينات والأسواق المركزية، والمطاعم والمقاهي، حيز التنفيذ.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي أصدر 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة «المولات»، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

كما شمل القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

واشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.