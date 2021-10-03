شكرا لقرائتكم خبر عن لجان طبية افتراضية بـ«مركز القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل مستشفى القطيف المركزي، من خلال منصة صحتي الوزارية ولأول مرة بمستشفيات تجمع الشرقية الصحي، خدمة العيادة الافتراضية لقسم التقارير الطبية من أجل التواصل مع المراجعين وعقد اللجان الطبية لجميع المستفيدين، وخصوصا كبار السن وذوي الإعاقة والقاطنين خارج المحافظة.

واحتفت إدارة مراكز شبكة القطيف الصحية ممثلة بعيادة الخدمة الاجتماعية باليوم العالمي للعمل الخيري، تحت شعار «معرفة أفضل.. لرعاية أفضل»، عبر تفعيل عدة أركان بقاعة الملك عبدالله بالقديح بينها الحملة التوعوية «لا للمخدرات نعم للحياة».