شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات لكبار السن في الدمام والقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل تجمّع الشرقية الصحي عيادات خاصة بكبار السن، وذلك في شبكة القطيف والدمام، وفي خدمات الرعاية الصحية المنزلية والمواعيد الافتراضية، وذلك بهدف العناية بصحة وسلامة كبار السن.

وكان تجمّع الشرقية الصحي قد أطلق مؤخرا مبادرة «ممرض الصحة المدرسية» لتكليفهم في العيادات المدرسية لتعزيز صحة المجتمع المدرسي. وتهدف المبادرة إلى إكساب ممرضي الصحة المدرسية المعارف والمهارات اللازمة لتأهيلهم للعمل بالمدارس المجهزة بالعيادة المدرسية.

يذكر أنه افتتح مؤخرا مركز صحي الحزام الذهبي بقطاع الخبر، بالهوية الجديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية، والتي تنفذ لأول مرة على مستوى وزارة الصحة، وفق رؤية 2030، بحضور رئيس المجلس الاستشاري لتجمّع الشرقية الصحي عصام المهيدب، وذلك سعيًا لتقديم أفضل الخدمات، وجودة حياة المستفيدين.