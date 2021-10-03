شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 13800 مخالف للإقامة وأمن الحدود و54 متسترا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، في الفترة من 23 - 29 سبتمبر 2021م، عن ضبط 13795 مخالفا، منهم 5749 مخالفا لنظام الإقامة، و6228 لنظام أمن الحدود، و1818 لنظام العمل.

وبلغ إجمالي مَنْ تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 270 شخصا، 35 % منهم يمنيو الجنسية، و62 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 21 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وجرى، خلال تلك الفترة، ضبط 54 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، بينما بلغ إجمالي مَنْ يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84231 وافدا مخالفا، منهم 75196 رجلا، و9035 امرأة.

وتمت إحالة 69176 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3392 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10081 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَنْ يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.