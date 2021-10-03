شكرا لقرائتكم خبر عن 42 إصابة بكورونا.. والصحة تشدد على تلقي الجرعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وسجلت الوزارة، أمس 42 حالة مؤكدة، وتعافي 55 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 193 حالة. وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547221 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 536281 حالة. وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 3 حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8722 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.