، "القصبي" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويتفقد جناح العراق ويشيد بثقافتها ،

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محمد بن مسعود - الدمام - زار وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس معرض الرياض الدولي للكتاب.
واستهل الزيارة بجولة في جناح جمهورية العراق (ضيف شرف المعرض)، واطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.
وأكد الدكتور القصبي أثناء الجولة عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والعراق على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعدًا عميقًا من التشارك المعرفي.
وقال: "العراق دولة الحضارة والتاريخ، وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد، ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الإخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية".
وأضاف: "الخليج 365 أن شرفني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، برئاسة المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وأرى أن بوادر العمل بين السعودية والعراق ستكون أفضل ـ بمشيئة الله ـ".
عقب ذلك تجول وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، وزار عددًا من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى زوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.
وبيّن أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهم لكل أطياف المجتمع؛ إذ يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان، ولاسيما أن السعودية قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه؛ ما مكّن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.
معرض الرياض الدولي للكتاب
"القصبي" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويتفقد جناح العراق ويشيد بثقافتهاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-03
زار وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس معرض الرياض الدولي للكتاب.
واستهل الزيارة بجولة في جناح جمهورية العراق (ضيف شرف المعرض)، واطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.
وأكد الدكتور القصبي أثناء الجولة عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والعراق على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعدًا عميقًا من التشارك المعرفي.
وقال: "العراق دولة الحضارة والتاريخ، وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد، ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الإخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية".
وأضاف: "الخليج 365 أن شرفني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، برئاسة المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وأرى أن بوادر العمل بين السعودية والعراق ستكون أفضل ـ بمشيئة الله ـ".
عقب ذلك تجول وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، وزار عددًا من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى زوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.
وبيّن أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهم لكل أطياف المجتمع؛ إذ يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان، ولاسيما أن السعودية قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه؛ ما مكّن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:19 AM
زار وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أمس معرض الرياض الدولي للكتاب.
واستهل الزيارة بجولة في جناح جمهورية العراق (ضيف شرف المعرض)، واطلع على الجناح وما يضمه من محتويات.
وأكد الدكتور القصبي أثناء الجولة عمق العلاقات التاريخية بين السعودية والعراق على الأصعدة كافة، مشيرًا إلى أن الشراكة الثقافية والعلمية بين البلدين الشقيقين أخذت بعدًا عميقًا من التشارك المعرفي.
وقال: "العراق دولة الحضارة والتاريخ، وبيننا وبين بلاد الرافدين روابط مهمة ونسيج اجتماعي موحد، ونتشرف بوجود هذه الدولة بين الإخوة في معرض الرياض الدولي، ونتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين في كل ما يثري الثقافة العربية والإسلامية والعالمية".
وأضاف: "الخليج 365 أن شرفني صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ، برئاسة المجلس التنسيقي السعودي - العراقي، وأرى أن بوادر العمل بين السعودية والعراق ستكون أفضل ـ بمشيئة الله ـ".
عقب ذلك تجول وزير الإعلام المكلف في جنبات المعرض، وزار عددًا من دور النشر الدولية والمحلية، والتقى زوار المعرض من المثقفين والأدباء والكتاب السعوديين والعرب.
وبيّن أن معرض الرياض الدولي للكتاب هو مركز ثقافي عالمي مهم لكل أطياف المجتمع؛ إذ يسهم في تعزيز الجوانب الثقافية بين البلدان، ولاسيما أن السعودية قد استضافت الكثير من الدول في المعرض على مدى تاريخه؛ ما مكّن من تبادل الجوانب الثقافية والفكرية وسط أجواء من الحب والسلام لكل العالم.
، "القصبي" يزور معرض الرياض الدولي للكتاب ويتفقد جناح العراق ويشيد بثقافتها ،
المصدر : الخليج 365
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