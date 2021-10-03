، عاد إلى أرض الواقع.. هذا ما تخوَّف منه الأهالي في حجز مركبات الشرائع! ،

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حدث ما تخوَّف منه مرتادو حجز الشرائع للمركبات من عودة الخيول والعربات للحجز في أوقات الإجازات الأسبوعية، التي كانت بداية على استحياء، ثم بدأت تظهر للعلن وهي تتنقل ذهابًا وإيابًا.
"الخليج 365" حضرت مساء أمس في حجز المركبات بالشرائع، ووثَّقت عودة ظاهرة الخيول بمجموعات تجاوزت العشرة، تقوم على قيادتها عمالة متعددة الجنسيات، اتخذت مواقع عديدة في الحجز.
الخيول والعربات التي انتشرت في الحجز أثارت حفيظة الموجودين في الموقع بسبب روائحها الكريهة، ونشرها قاذوراتها في الموقع، التي بدورها زادت من انتشار الروائح الكريهة فيه.
وطالب مرتادو الحجز بضرورة إخراجها من الموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص أماكن خارج النطاق العمراني لمحبي ممارسة مثل هذه الرياضة بعيدًا عن متنفس الأهالي؛ لما تُحدثه من تشوُّه بصري، وما قد ينتج منها من إصابات أو تصرفات متعلقة بالطبيعة الحيوانية، قد تُلحق أضرارًا بركابها كون الأرضية التي تحتها أسفلت، والسقوط عليه خطر جدًّا.
يُذكر أن الجهات ذات العلاقة قضت على ظاهرة وجود الخيول والعربات التي تجرها والدراجات النارية في حجز المركبات بالشرائع، ونال ذلك استحسان الأهالي مشيدين بالدور الذي بذلوه في التخلص منها إلا أن الظاهرة عادت مرة أخرى إلى الموقع.
عاد إلى أرض الواقع.. هذا ما تخوَّف منه الأهالي في حجز مركبات الشرائع!أحمد العبدالله الخليج 365 2021-10-03
حدث ما تخوَّف منه مرتادو حجز الشرائع للمركبات من عودة الخيول والعربات للحجز في أوقات الإجازات الأسبوعية، التي كانت بداية على استحياء، ثم بدأت تظهر للعلن وهي تتنقل ذهابًا وإيابًا.
"الخليج 365" حضرت مساء أمس في حجز المركبات بالشرائع، ووثَّقت عودة ظاهرة الخيول بمجموعات تجاوزت العشرة، تقوم على قيادتها عمالة متعددة الجنسيات، اتخذت مواقع عديدة في الحجز.
الخيول والعربات التي انتشرت في الحجز أثارت حفيظة الموجودين في الموقع بسبب روائحها الكريهة، ونشرها قاذوراتها في الموقع، التي بدورها زادت من انتشار الروائح الكريهة فيه.
وطالب مرتادو الحجز بضرورة إخراجها من الموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص أماكن خارج النطاق العمراني لمحبي ممارسة مثل هذه الرياضة بعيدًا عن متنفس الأهالي؛ لما تُحدثه من تشوُّه بصري، وما قد ينتج منها من إصابات أو تصرفات متعلقة بالطبيعة الحيوانية، قد تُلحق أضرارًا بركابها كون الأرضية التي تحتها أسفلت، والسقوط عليه خطر جدًّا.
يُذكر أن الجهات ذات العلاقة قضت على ظاهرة وجود الخيول والعربات التي تجرها والدراجات النارية في حجز المركبات بالشرائع، ونال ذلك استحسان الأهالي مشيدين بالدور الذي بذلوه في التخلص منها إلا أن الظاهرة عادت مرة أخرى إلى الموقع.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
01:18 AM
"الخليج 365" حرصت على الوجود في الموقع ووثَّقت ونقلت مطالبات مرتاديه
حدث ما تخوَّف منه مرتادو حجز الشرائع للمركبات من عودة الخيول والعربات للحجز في أوقات الإجازات الأسبوعية، التي كانت بداية على استحياء، ثم بدأت تظهر للعلن وهي تتنقل ذهابًا وإيابًا.
"الخليج 365" حضرت مساء أمس في حجز المركبات بالشرائع، ووثَّقت عودة ظاهرة الخيول بمجموعات تجاوزت العشرة، تقوم على قيادتها عمالة متعددة الجنسيات، اتخذت مواقع عديدة في الحجز.
الخيول والعربات التي انتشرت في الحجز أثارت حفيظة الموجودين في الموقع بسبب روائحها الكريهة، ونشرها قاذوراتها في الموقع، التي بدورها زادت من انتشار الروائح الكريهة فيه.
وطالب مرتادو الحجز بضرورة إخراجها من الموقع، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص أماكن خارج النطاق العمراني لمحبي ممارسة مثل هذه الرياضة بعيدًا عن متنفس الأهالي؛ لما تُحدثه من تشوُّه بصري، وما قد ينتج منها من إصابات أو تصرفات متعلقة بالطبيعة الحيوانية، قد تُلحق أضرارًا بركابها كون الأرضية التي تحتها أسفلت، والسقوط عليه خطر جدًّا.
يُذكر أن الجهات ذات العلاقة قضت على ظاهرة وجود الخيول والعربات التي تجرها والدراجات النارية في حجز المركبات بالشرائع، ونال ذلك استحسان الأهالي مشيدين بالدور الذي بذلوه في التخلص منها إلا أن الظاهرة عادت مرة أخرى إلى الموقع.
، عاد إلى أرض الواقع.. هذا ما تخوَّف منه الأهالي في حجز مركبات الشرائع! ،
المصدر : الخليج 365
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