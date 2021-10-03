، "تركي آل الشيخ" يوقِّع روايته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب ،

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وقَّع تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.
وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن "ذات السلاسل للطباعة والنشر" عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكدًا أنه سيبيعها بدولار واحد، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في السعودية وجميع أنحاء العالم.
معرض الرياض الدولي للكتاب
"تركي آل الشيخ" يوقِّع روايته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتابوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-03
وقَّع تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.
وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن "ذات السلاسل للطباعة والنشر" عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكدًا أنه سيبيعها بدولار واحد، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في السعودية وجميع أنحاء العالم.
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
12:41 AM
تحمل عنوان "تشيللو".. وأكد أنه سيبيعها بدولار واحد دعمًا للثقافة والأدب
وقَّع تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.
وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن "ذات السلاسل للطباعة والنشر" عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكدًا أنه سيبيعها بدولار واحد، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في السعودية وجميع أنحاء العالم.
، "تركي آل الشيخ" يوقِّع روايته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب ،
المصدر : الخليج 365
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