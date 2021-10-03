متحدث «الأرصاد» يكشف مناطق المملكة الأكثر تأثرًا بشكل غير مباشر بالإعصار شاهين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم الأرصاد الجوية حسين القحطاني، إن المملكة ليست من الدول المتأثرة بالأعاصير كونها من الدول التي تطل على بحار مغلقة، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تتأثر بالأعاصير، كونها تطل على بحار مفتوحة وهي مناطق تكون الأعاصير.

وأوضح متحدث الأرصاد، أن مركز الأرصاد، بدأ يتابع تأثير الحالة المدارية من الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الأرصاد الإقليمية، متوقعًا أن يكون يوم الاثنين بداية تأثر أجواء المملكة بشكل غير مباشر بإعصار شاهين، تشمل أجزاء من مناطق المنطقة الشرقية والرياض وعسير وجازان.

وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير قوي جدًا على أجواء المملكة، إلا أنه قال إن كل ما يحدث هو عبارة عن رياح متوسطة وفرصة لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق.

وأكد أن الرياح ستكون نشطة قد تساهم في ارتفاع الأمواج بشكل نسبي، كاشفًا عن إصدار تقرير من المركز الوطني للأرصاد الجوية غدًا، حول الحالة المدارية شاهين.

القحطاني، حذر من المعلومات المغلوطة، مطالبًا بضرورة التحقق من الأخبار من المصادر الرسمية لها.

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