ما هي أساليب الغش في العزل الحراري للسيارات وكيفية كشفها؟.. مختص يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف المهندس بمختبرات العزل الحراري بهيئة المواصفات السعودية، تركي القحطاني، عن أساليب الدعاية المضللة لتجار العزل الحراري للسيارات.

وفي تقرير تليفزيوني، أُذيع ببرنامج «إم بي سي في أسبوع»، أشار القحطاني إلى أن المعلومات المنتشرة بشأن قدرة بعض أنواع العزل الحراري للسيارات على تحقيق نسب تصل إلى 99% هي معلومات خاطئة، مؤكدًا ضرورة أن يتعرف المشتري على البيانات للوقوف على القدرات الحقيقية للعزل الحراري.

وأوضح أن أشعة الشمس تنقسم إلى 3 أنواع حسب طول موجاتها وهي الأشعة تحت الحمراء وتمثل 53% من أشعة الشمس الساقطة، فيما تمثل أشعة الضوء المرئية 44%، والأشعة فوق البنفسجية نسبة 3%.

وأشار تركي القحطاني إلى أن بعض التجار يزعم قدرة بعض أنواع العزل الحراري على حجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية وليس كل أشعة الشمس.

وفي نهاية حديثه، أوضح وجود ارتباط بين العزل الحراري ودرجة العتامة، فكلما زادت مستويات العتامة ارتفعت جودة العزل الحراري للسيارات، مُشيرًا إلى أن المرور يطلب مستويات كبيرة من الشفافية في تظليل السيارات مما يتسبب في انخفاض جودة العزل.

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