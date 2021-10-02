السعودية | طالب يبكي عند لقاء معلمه صدفه.. والأخير يكشف السر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

بكي أحد الطلاب عند لقاءه بمعلمه صدفه عندما جاء إلى مقر المدرسة بدعوة منها.

وكشف المعلم أحمد الملحم عن سر بكاء الطالب، مشيرًا إلى أنه كان بدافع المحبة، وأن الموقف جاء نتيجة معاملته المشجعة لطلابه والداعمة لهم.

وجاء بكاء الطالب عندما تصادف تكريم المدرسة للمعلم وتلميذه، حيث تفاجأ الأخير بوجود معلمه ولم يتمالك نفسه ليبكي من الفرح ويقوم باحتضانه.

وأضاف المعلم أن يحبب الطلاب في المادة العلمية، ويحاول دائما إضافة قصة إلى الدرس، محضرًا لهم الطيور والمجسمات والنباتات، ويسميها بأسماء مفضلة لديهم.

وأكد أنه حريص جدًا على تشجيعهم بمناداتهم بمسميات مهن يحلمون بها، مثل “المهندس والطبيب والعالم والطيار”، مشيرًا إلى أنهم كانوا لا يرغبون أن تنتهي الحصة من شدة الحماس.