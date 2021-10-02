شكرا لقرائتكم خبر كنوز وعجائب المملكة التاريخية والطبيعيةفي إكسبو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدمت خلال حفل افتتاح الجناح أمس العرضة النجدية يرافقها شرح لمدلولاتها وتفاصيل الزي السعودي عبر الشاشة الخارجية للجناح.
ومن خلال معرض إكسبو دبي 2020 العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر 6 أشهر، شاركت المملكة العالم كنوزها التاريخية وعجائبها الطبيعية ونظمها البيئية المتنوعة، فضلا عن مدنها النابضة بالحياة والقرى الساحرة، والتنوع الثقافي لدى مجتمعها عبر جناح المملكة في إكسبو.
ويستكشف زوار الجناح في منطقة الترحيب عن كثب طبيعة المملكة الخلابة التي تتمثل في 5 نظم بيئية نقية، وهي: «المساحات الخضراء في البرداني، الساحل كجزيرة فرسان، الأراضي الصحراوية كالربع الخالي، البيئة البحرية كالبحر الأحمر، وتبوك التي تمثل الجبال»، يتبع ذلك «سلم التراث» الذي يحاكي 14 موقعا تراثيا، منها مواقع مسجلة في اليونسكو.
وبعمل فريد من نوعه يخوض الزائر تجربة عمل فني سمعي وبصري على الأرضية التفاعلية تكشف جوهر المملكة متعدد الأوجه؛ ليتوجه الزائر إلى مركز الاكتشاف.
ويقدم مركز الاكتشاف عبر جدول تفاعلي رقمي على شكل خريطة المملكة أكثر من ألف معلومة بيانية تشمل كل جانب من جوانب المملكة، كما ستعرض جميع المعلومات عن إنجازات المملكة وتطورها في عدد من المجالات، وذلك عبر 6 حاضنات رأسية للمعلومات.
إلى ذلك استقبل جناح المملكة المشارك في المعرض العالمي «إكسبو
2020 دبي» جمهورا غفيرا من مختلف الجنسيات، وكان في استقبالهم شباب وفتيات سعوديون قدموا لهم كل المعلومات التي يحتاجونها عن المملكة، وعن محتوى الجناح بركائزه الأربع الرئيسية: المجتمع الحيوي والطبيعة والتراث والفرص الاستثمارية.
وتوقف زوار الجناح السعودي كثيرا عند أكبر شاشة أرضية ضوئية تفاعلية يحتويها الجناح، والمسجلة في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، والتي تقدم محتوى باللغتين، من خلال 6 مسارات تعطي الزائر نظرة شاملة عن المملكة في مختلف مجالات الطبيعة والسياحة، الاقتصاد والاستثمار، الفن والثقافة، الطاقة، بالإضافة إلى التحول، حيث يمكن للزائر من خلال اللمس أن يختار أحد هذه المجالات ويجد بداخله محتوى متكاملا يوضح الموقف الحالي والنظرة المستقبلية للمملكة في كل مجال.
جناح المملكة في إكسبو 2020
سلم التراث:
• يصل الزائر إلى «الأرض والناس»
• يكشف من خلال شاشة LED تبلغ مساحتها 320 م2، العلاقة الخاصة والأواصر التي تربط المجتمع السعودي بأرضهم.
رواق المستقبل:
• يستلهم المشاريع المستقبلية والفرص الاستثمارية في مستقبل المملكة.
• يمر الزوار تحت بلورة سينوغرافية معلقة على السقف ترمز لرؤية المملكة 2030.
• يستعرض الجناح مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع البحر الأحمر ومشروع القدية، إضافة إلى مشرع بوابة الدرعية.
مركز الاكتشاف:
• يحوي ألف معلومة بيانية تشمل كل جانب من جوانب المملكة.
• ستعرض جميع المعلومات عن إنجازات المملكة وتطورها في عدد من المجالات.
• 6 حاضنات رأسية للمعلومات يتم تشغيلها من قبل طاقم سعودي متخصص.
ستائر حدائق النخيل المائية:
• يتزين جناح المملكة بحديقتين معلقتين يحيط بهما النخيل.
• تستعرض عبر لوحات تفاعلية مجموعة مختارة من النباتات والحيوانات البرية الموجودة في المملكة.
سرد:
• مجمع يحوي مطعما ومتجرا للهدايا التذكارية وقسما للحلويات والمثلجات.
• زُينت أروقته بصور تجسد مظاهر الحياة في مختلف مناطق المملكة.
• طاقم سعودي يسرد قصص هذه المناطق.
• يقدم المطعم المأكولات السعودية الشهيرة في أطباق مستدامة.
• يقدم القهوة العربية بنكهات يفوح منها عبق مناطق المملكة المختلفة.
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