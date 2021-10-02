محمد بن مسعود - الدمام - سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة ‏جديدة ‏و‎ 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎ 43,533,168، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 698,672‎.‏ أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 10:31 PM الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 118.845 إصابة ‏جديدة ‏و‎ 2.027حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎ 43,533,168، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 698,672‎.‏ الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل ‏118.845 إصابة جديدة و‏‎2.027 وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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