، الأخضر يدشِّن تدريبات معسكر جدة تأهبًا لملاقاة اليابان في تصفيات المونديال ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت في مقر معسكرهم في محافظة جدة استعدادًا لخوض مواجهتَي اليابان والصين ضمن الجولتَين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، الذي أظهر سلامة جميع اللاعبين.

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين لمجموعتَيْن، الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، واكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها أُجريت مباريات مصغرة في مساحات متنوعة.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غد الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساء على "رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية" في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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