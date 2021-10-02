استشاري يكشف مدى خطورة سرطان «عنق الرحم» ونسب الإصابة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال مازن باعظيم استشاري أورام نسائية، إن سرطان عنق الرحم يحدث تغيرات خلوية خلال 15 سنة قبل أن يظهر وهذه فترة طويلة جدا قبل اكتشاف المرض.

وأوضح في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن مرحلة الـ15 سنة يمكن تسميتها مرحلة ما قبل السرطان، ويمكن من خلالها اكتشاف وعلاج سرطان الرحم.

وأضاف أن مرحلة الخطر تبدأ من تحول الخلايا غير السرطانية إلى خلايا سرطانية أي بعد الـ15 عاما.

وتابع باعظيم أن الاكتشاف المبكر أفضل للوصول إلى العلاج بشكل أسهل والنتائج تكون أفضل بكثير.

وقال "في المملكة نسب الإصابة تقريبا 250 حالة تشخص كل عام في المملكة بحسب إحصائيات وزارة الصحة".

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