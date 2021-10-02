الوزير الجاسر يعدد فوائد الموافقة على توصيات لجنة مكافحة التستر على قطاع النقل

الرياض - محمد عبدالله - رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والامتنان للقيادة، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، التي تتضمن عدداً من المبادرات التشجيعية لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري على الطرق ومكافحة ظاهرة التستر فيه.

وقال وزير النقل: إن الموافقة الكريمة على هذه المبادرات تجسد حرص الدولة -أيدها الله- واهتمامها بدعم القطاع اللوجستي الذي يعد ممكناً لنمو قطاعات متعددة، ومكافحة التستر فيه والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إذ ستتيح هذه المبادرات الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظامًا من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.

وأشار إلى دعم القيادة اللامحدود للأفراد والمنشآت واهتمامها بمكافحة التستر، مؤكداً أن هذه المبادرات ستسهم في تطوير القطاع اللوجستي، وتحفيز الشباب السعودي للانضمام إليه، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع نسب التوطين في القطاع والارتقاء بالمملكة في مؤشر الأداء اللوجستي لتصبح من ضمن أفضل 10 دول في العالم.

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