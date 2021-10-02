6 معايير لتشخيص الإصابة بفرط الحركة وتشتت الانتباه

الرياض - محمد عبدالله - كشف المجلس الصحي السعودي، معايير تشخيص فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

وفي إنفوجراف نشره الحساب الرسمي للمجلس، عبر «تويتر»، أشار إلى أن ظهور هذه الأعراض قبل بلوغ الطفل سن الثانية عشر من أبرز علامات ومعايير تشخيص فرط الحركة.

ومن ضمن المعايير، حدوث الأعراض في مكانين مختلفين على الأقل «المنزل، المدرسة»، أن يحدث تأثر سلبي وكبير للطفل في جوانب متعددة من حياته «اجتماعيًا، مهنيًا، تعليميًا»، وظهور ستة أو أكثر من الأعراض على الطفل.

وتضمنت المعايير التي تحدث عنها المجلس الصحي السعودي، التأكد من قبل الطبيب المختص من عدم وجود أمراض أو اضطرابات أخرى مشابهة في أعراضها مع الـ ADHD، وأن تستمر الأعراض لأكثر من ستة أشهر على ألا يكون ظهورها نتيجة لحالة عاطفية مرضية أو عقلية.

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