الكلاب خارج دائرة الإعدام

دعا بيطريون إلى ضرورة زيادة الوعي بمرض داء الكلب «السعار»، والوقاية منه، وتلقيح الحيوانات، وتثقيف الناس حول مخاطره والوقاية منه، وكذلك الدعوة إلى مبادرات أفضل لمكافحته، بالتطعيم الجماعي للكلاب، أو إدارة إنسانية لتعداد الكلاب بدلاً من الإعدام غير الفعال، موضحين أن هناك العديد من الوفيات تحدث بسبب هذا المرض، ويتوجب التصدي له، ومنع حدوثه من خلال برنامج تحصين الكلاب المتواجدة في بيئتنا، والتأكيد على أخذ اللقاح ضد مرض السعار للعاملين في مجال الطب البيطري.

معلومات خاطئة

أكد الطبيب البيطري في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء الدكتور صلاح الهاجري، أهمية زيادة الوعي والدعوة للقضاء على داء الكلب، وتوحيد الجهود مع المنظمات ضد هذا الداء، والتعاون والتشجيع للقضاء عليه بحلول 2030، مضيفًا أن داء الكلب، ليس بالجديد، حيث إن المخاوف والمفاهيم الخاطئة والمعلومات حول المرض والوقاية منه تعود إلى مئات السنين، ولابد من مشاركة الحقائق حول الداء، وليس نشر الخوف من المرض بالاعتماد على المعلومات الخاطئة والأساطير.

مرض قاتل

وأبان الهاجري أن أعراض «السعار»، هي: الحُمَّى، الصُّداع، الغَثَيان، الهُيَاج، القلق، الارتباك، فَرْط النشاط، صعوبة البَلْع، فَرْط إفراز اللعاب، الخَوْف عند محاولات شرب السوائل؛ نظرًا لصعوبة ابتلاع الماء، الأَرَق، الشَّلَل الجزئي، هو مرض فيروسي قاتل ينتقل من الحيوان إلى الإنسان، والكلاب أهم نواقل المرض.

حلول لمكافحة الكلاب الضالة

- تعقيم الكلاب بدلا من قتلها.

- إنشاء ألفة بين الكلاب والصياد مما يسمح باصطيادها بسهولة.

- إنشاء مآوٍ صغيرة للحيوانات السائبة.

- عمل برنامج لتقويم الكلاب وتأهيلها على التآلف.