شريان قرى نجران بلا سفلتة

ورحب المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بنجران محمود قحاط، بكافة مطالبات المواطنين بخاصة حي الحصين باعتبار أن الطريق حيوي، واعدا بدعم ومتابعة كافة المطالب مع أمانة نجران.
ويعتبر شارع الحصين المار بوادي نجران شريانا رئيسيا تمر منه السيارات بشكل يومي ويربط قرى حي الحصين مع طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يربط جنوب نجران بشرقها، حيث طالب المواطنون بضرورة سفلتة الطريق وعمل عبارات، حتى يتمكنوا من عبور الشارع الرملي بدون عرقلة لسياراتهم خاصة أثناء جريان السيل.
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