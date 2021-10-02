جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء

وشملت التوصيات المشتركة ضرورة العناية بجودة الحياة وأنسنة المدن، وإيجاد متنزه يلبي حاجة البلدات الشرقية، والتنسيق مع الإدارات الحكومية في إيجاد أراض لإنشاء حدائق وأسواق نموذجية، إضافة إلى ربط بعض الطرق بالطريق الدائري، مع تجهيز ملعب في كل قرية، والتنسيق مع مؤسسة الري لإيجاد مصادر مياه للزراعة.
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