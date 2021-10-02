300 جولة رقابية على المنشآت التجارية في طريف



نفذت الفرق الرقابية في مكتب وزارة التجارة بمحافظة «طريف» في منطقة الحدود الشمالية، خلال سبتمبر الماضي، 300 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت المحال التجارية والأسواق المركزية، وأسفرت عن تحرير 15 مخالفة ومباشرة 33 بلاغًا. وأوضح مدير المكتب، هندي الحويطي، أن الجولات الميدانية التفتيشية تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس « كورونا »، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

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