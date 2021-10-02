تحذير مهم من السفارة السعودية في سلطنة عمان (النص)

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

دعت السفارة السعودية في العاصمة العمانية مسقط، جميع المواطنين السعوديين المقيمين في السلطنة إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني في السلطنة تحسباً لتأثيرات الإعصار المداري «شاهين».



وحثت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين على الرقم (99213394) في حالة الحاجة إلى المساعدة، داعية الله أن يحفظ سلطنة عُمان وشعبها من كل مكروه.

من جهتها، أعلنت "الأرصاد العمانية" اليوم، استمرار التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بعدم ارتياد البحر والابتعاد عن المناطق المنخفضة المجاورة للسواحل، حيث إن بعض أجزاء من بحر عمان قد شهدت ارتفاعا في موج البحر تزامنا مع اقتراب الحالة المدارية "شاهين"، إضافة إلى تدفق السحب على أجزاء من سواحل بحر عمان (محافظتي جنوب الشرقية ومسقط) تتخللها سحب ممطرة.

وكشفت مستجدات الحالة المدارية "شاهين" إذ تطور تصنيفها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وسرعة الرياح حول المركز 64 - 82 عقدة، فيما يبعد المركز عن سواحل السلطنة 330 كيلومترا، ويتوقع أن يتجه غربا باتجاه سواحل بحر عمان.