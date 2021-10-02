50 شركة محلية ودولية في معرض القهوة والضيافة بالمدينة

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ويتيح المعرض الذي يعد الأول من نوعه في المدينة المنورة والمختص في مجال القهوة والضيافة، الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء برؤساء الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال، حيث يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والمعدات والمنتجات والخدمات والأجهزة الخاصة بإعداد المنتجات ذات العلاقة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والترويج للعلامات التجارية.
ويطرح المشاركون بحضور رواد الأعمال والمستثمرين آخر التوجهات التجارية والفرص الاستثمارية والتطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي المتسق مع رؤية المملكة 2030 لتنمية الموارد غير البترولية.
ويستهدف المعرض منتجات القهوة والضيافة والمعدات والآلات المختصة والتغليف والتعبئة والقهوة المختصة والمحامص والمنتجات الخام وأدوات الضيافة والزينة والمقاهي وتجهيزاتها والمشروبات الساخنة والباردة والمخابز والمعجنات والحلويات والتمور والفنادق وصالات الأفراح ومقدمي الضيافة للحفلات الخارجية.
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