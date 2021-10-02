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50 شركة محلية ودولية في معرض القهوة والضيافة بالمدينة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية، تنطلق في المدينة المنورة بعد غد فعاليات «معرض القهوة والضيافة» في دورته الثانية، والذي يستمر لمدة ستة أيام بحضور نخبة من كبار الخبراء والمختصين والمنتجين العالميين في مجال القهوة والضيافة، وذلك بجوار حديقة القصواء بحي الهجرة بالمدينة.

ويتيح المعرض الذي يعد الأول من نوعه في المدينة المنورة والمختص في مجال القهوة والضيافة، الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء برؤساء الشركات الكبيرة العاملة في هذا المجال، حيث يستعرض المعرض أحدث الابتكارات والمعدات والمنتجات والخدمات والأجهزة الخاصة بإعداد المنتجات ذات العلاقة، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والترويج للعلامات التجارية.

ويطرح المشاركون بحضور رواد الأعمال والمستثمرين آخر التوجهات التجارية والفرص الاستثمارية والتطورات التقنية في هذا القطاع الحيوي المتسق مع رؤية المملكة 2030 لتنمية الموارد غير البترولية.

ويستهدف المعرض منتجات القهوة والضيافة والمعدات والآلات المختصة والتغليف والتعبئة والقهوة المختصة والمحامص والمنتجات الخام وأدوات الضيافة والزينة والمقاهي وتجهيزاتها والمشروبات الساخنة والباردة والمخابز والمعجنات والحلويات والتمور والفنادق وصالات الأفراح ومقدمي الضيافة للحفلات الخارجية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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