شكرا لقرائتكم خبر بدء توقف الاتصالات مع المريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه بدءا من أمس، ستوقف مراكز التحكم على الأرض الاتصال مع مسابيرها، سواء تلك العاملة في مدار حول المريخ أو على سطحه، ويستمر لمدة أسبوعين بسبب الشمس.

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن المريخ يقترب من الشمس استعدادا لما يسمى «الاقتران الشمسي»، فخلال الفترة من 2 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الحالي، سيكون الكوكب الأحمر على بعد درجتين من الشمس، وهذا سيجعل وكالات الفضاء توقف الاتصالات.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل عامين تقريبا، حيث تصبح الشمس بين الأرض والمريخ، وفي هذا الوقت لا يمكننا رؤية المريخ، ولا تستطيع المسابير رؤيتنا.

وقال أبو زاهرة «لذلك لا أحد يحاول إرسال تعليمات جديدة إلى المريخ أثناء الاقتران الشمسي. من المستحيل التنبؤ بالمعلومات التي قد تُفقد بسبب التداخل من اندفاعات الراديو الشمسية أو التشوهات بسبب الانكسار في الغلاف الجوي للشمس، ولو تلقى المسبار أوامر ناقصة ممكن أن يعرضه لمشاكل كبيرة جدا، لذلك خلال وقت (الاقتران الشمسي) قد ترسل قوائم مهام بسيطة تشمل فحص أنظمة المسبار» .

وأضاف «كذلك إذا أرسل المسبار إشارات فسوف تتداخل معها الجسيمات المشحونة من الشمس، مما يتسبب في فقدان شيء من تلك البيانات التي تصل إلينا، ولكن هذه ليست مشكلة كبيرة، حيث يمكن جعل المسبار يعيد إرسال تلك البيانات لاحقا».

يشار إلى أن هناك حاليا 3 مسابير متجولة عاملة على سطح المريخ، وهي: كيوريوسيتي، بيرسيفيرانس، وكلاهما تديرهما وكالة ناسا، بالإضافة إلى المسبار المتجول زورونغ، وهو جزء من مهمة تيانوين-1 التابعة لإدارة الفضاء الوطنية الصينية.

إضافة لذلك هناك 8 مسابير مدارية حول المريخ تدرس الكوكب، وهي: مارس أوديسي، مارس إكسبريس، مارس ريكونيسانس أوربيتر، مهمة مارس أوربيتر، مارفن، تريس غاز أوربيتر، تيانوين-1، ومسبار الأمل التابع لدولة الإمارات، والتي أسهمت بكميات هائلة من المعلومات حول المريخ.