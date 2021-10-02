الأرصاد تتوقع تأثر مناطق من المملكة بالحالة المدارية «شاهين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر عدد من مناطق المملكة بصورة غير مباشرة بالحالة المدارية «شاهين».

وقال المركز: يشير آخر المستجدات إلى احتمال تأثر أجواء المملكة بصورة غير مباشرة من الحالة المدارية، حيث يتوقع أن يتكون منخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار تستمر لأيام عدة، على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي (الشرقية، الرياض)، ومن ثم تمتد لتشمل مناطق (نجران، عسير، جازان، الباحة، مكة المكرمة)، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه سيتم التنويه عن ذلك من خلال إصدار تقرير خاص.

وأعلنت سلطنة عمان أن يومي الأحد والاثنين 3 و4 أكتوبر الحالي، إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص؛ عدا محافظتي ظفار والوسطى؛ نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وحذرت هيئة الأرصاد العمانية من الإعصار «شاهين» من الدرجة الأولى، والذي تمركز شمال شرق بحر العرب، ويبعد مركزه نحو 500 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة (رأس الحد)، حسب تقديرات أمس.

وقالت إن الإعصار يتحرك باتجاه سواحل السلطنة الممتدة من محافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة؛ حيث من المحتمل عبور (شاهين) مساء اليوم، وتبدأ التأثيرات المباشرة من صباح اليوم نفسه، وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جدا تتراوح كميتها بين 150 إلى 600 ملم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، ويتحول البحر تدريجيا إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 - 12م مع ارتفاع مستوى مياه البحر وتوغلها إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، كما يكون البحر هائج الموج أيضا على بقية سواحل السلطنة ويتراوح ارتفاعه من 3 - 5 م.