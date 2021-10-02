مبادرة لنظافة وتشجير متنزهات الباحة

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وأوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط أن المبادرة تضمنت ثلاثة محاور رئيسة تشمل التعاون في نظافة الحدائق والمتنزهات تحت شعار» اترك المكان أفضل مما كان «، وذلك بعد انقضاء موسم الصيف ومغادرة المصطافين للمنطقة، حيث جرى توزيع عدد من أكياس جمع النفايات على المتطوعين المشاركين في الحملة، إضافة إلى زراعة أشجار محلية من نباتات المنطقة، وتنفيذ أعمال بناء ديكوري بالحجر الطبيعي المحلي في المتنزهات، وعمل رسومات جدارية في حب الوطن تحاكي هوية وطبيعة المنطقة تحت شعار «لنترك أثرا «.
واستهدفت المبادرة التي تمتد على مدى أسبوعين وتغطي 137 متنزها وموقعا بإشراف الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية والتطوع البلدي بأمانة المنطقة جميع مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها الإدارية، ويشارك في تنفيذها 1700 متطوع من المتعاونين مع الأمانة وبلديات المنطقة.
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