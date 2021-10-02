تغريم 400 موقع مخالف لاشتراطات مساكن العمالة بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية تنفذ جولات تفتيشية بالتعاون مع جهات حكومية عدة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط، إضافة إلى الفحص وأعمال تعقيم المنشآت وتطبيق الجهات الحكومية المشاركة بدورها في هذا الجانب.
وأشار مستشار أمين جدة المهندس محمد الزهراني، إلى أنه جرى رصد 400 من المواقع بأحياء جدة وتحرير المخالفات والغرامات المالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية، مؤكدا أن العمل مستمر حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.
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