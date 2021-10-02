إيقاف مقيمين نشرا فيديو مفبركا لإطلاق أعيرة نارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة الجوف مقيمين من الجنسية الباكستانية نشرا مقطعا لفيديو مفبرك في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يصاحبه صوت أعيرة نارية للترويج لحسابهما. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد يزيد النومس، في بيانه أمس أن الفيديو المتداول في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي من أمام محل تجاري بمحافظة القريات، ويصاحبه صوت إطلاق أعيرة نارية، كانت عبارة عن مؤثرات صوتية أضافها ونشرها مقيمان من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن فعلهما للترويج لحسابهما، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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