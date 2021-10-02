الإيقاع بـ13,795 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.
نتائج الحملات:
- إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة 13,795 مخالفا، منهم
5749 مخالفا لنظام الإقامة
6228مخالفا لنظام أمن الحدود
1818مخالفا لنظام العمل
- إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 270 شخصا، منهم
%35 يمنيو الجنسية
%62 إثيوبيو الجنسية
%3 جنسيات أخرى
ضبط 21 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة
- ضبط 54 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 84,231 وافدا مخالفا، منهم
75,196 رجلا
9035 امرأة
- إحالة 69,176 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 3392 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل10,081 مخالفا
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