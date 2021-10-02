تحرير 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2534 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها تحرير 110 مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ، وكذلك المخالفات البلدية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بالمنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» في جميع مدن ومحافظات المنطقة.



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