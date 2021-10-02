فصل مسار كبار السن وذوي الإعاقة عن باقي مسارات الطواف

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وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة استندت على خططها لتسيير جموع المعتمرين على عوامل وأهداف عدة، لافتا إلى أن الرئاسة استفادت من عدد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
من جهة ثانية أطلقت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب إدارة شؤون الكتب، حقيبة التوحيد الرقمية، لقاصدي المسجد الحرام، حيث تحتوي هذه الحقيبة على كتاب «عقيدة أهل السنة والجماعة» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله -، وكتاب «العقيدة الصحيحة وما يضادها ورسالة المعية» للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -، مبينة أن هذه الكتب متاحة للمستفيدين عن طريق مسح الباركود التابع للكتاب لتحميل وتصفح الكتاب بشكل كامل.
خطط تسيير جموع المعتمرين اعتمدت على:
- الخبرات المتراكمة بتعاون وتضافر الجهات المشتركة
- نظم المراقبة والرصد
- التواصل الفعال والمستمر مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام
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