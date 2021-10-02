شكرا لقرائتكم خبر الباحة أعلى المناطق تحصينا بجرعتي لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدرت الباحة مناطق المملكة في نسبة التحصين بجرعتي لقاح كورونا بـ68.5%، فيما جاءت نجران والجوف في ذيل القائمة بنسبة 51.2%.

وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 42 إصابة جديدة، وشفاء 55 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 193 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547,221 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 536,281 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 3 حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8722 وفاة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.

نسب التحصين بحسب المناطق:

الباحة 68.5%

الرياض 68.0 %

الشرقية 66.7%

مكة المكرمة 59.8%

عسير 57.8%

القصيم 57.4%

تبوك 55.6%

جازان 55.7%

حائل 53.2%

الحدود الشمالية 52.6%

المدينة المنورة 52.1%

الجوف 51.2 %

نجران 51.2 %