محمد بن مسعود - الدمام - نفذ عدة كمائن للميليشيا في الجب وبتار قتل ستة متمردين من ميليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عدة كمائن للميليشيا المتمردة في مناطق الجب، وبتار، بجبهة حجر غرب المحافظة. وأضاف أن الكمائن أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، في اتجاه سوق الليل ونقيل الخشبة شرق محافظة إب. ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمن الجيش اليمني 02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 09:57 PM نفذ عدة كمائن للميليشيا في الجب وبتار الجيش اليمني يقتل 6 متمردين حوثيين في الضالع الجيش اليمني يقتل 6 متمردين حوثيين في الضالع قتل ستة متمردين من ميليشيا الحوثي المتمردة التابعة لإيران، اليوم (السبت)، بنيران الجيش الوطني اليمني في محافظة الضالع جنوب البلاد. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني نفذت عدة كمائن للميليشيا المتمردة في مناطق الجب، وبتار، بجبهة حجر غرب المحافظة. وأضاف أن الكمائن أسفرت عن مقتل ستة من عناصر الميليشيا، وجرح 13 آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، في اتجاه سوق الليل ونقيل الخشبة شرق محافظة إب. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يقتل 6 متمردين حوثيين في الضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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