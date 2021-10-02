محمد بن مسعود - الدمام - وصل اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وعدد من منسوبي الاتحاد للمملكة العربية السعودية وتحديداً "جدة" مقر إقامة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021", التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي وتنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى التاسع من ذات الشهر وبمشاركة 10 أندية يمثلون قارات العالم, إضافة لفريقي النور والوحدة ممثلي السعودية في البطولة بجانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2019. رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل السعودية.. لحضورافتتاح بطولة العالم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-02 وصل اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وعدد من منسوبي الاتحاد للمملكة العربية السعودية وتحديداً "جدة" مقر إقامة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021", التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي وتنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى التاسع من ذات الشهر وبمشاركة 10 أندية يمثلون قارات العالم, إضافة لفريقي النور والوحدة ممثلي السعودية في البطولة بجانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2019. 02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 08:11 PM وصل اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى وعدد من منسوبي الاتحاد للمملكة العربية السعودية وتحديداً "جدة" مقر إقامة وتنظيم بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021", التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي وتنطلق يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 أكتوبر وتستمر حتى التاسع من ذات الشهر وبمشاركة 10 أندية يمثلون قارات العالم, إضافة لفريقي النور والوحدة ممثلي السعودية في البطولة بجانب برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2019. ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يصل السعودية.. لحضورافتتاح بطولة العالم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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