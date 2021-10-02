، "اندفاع" تحقق رمز اللقايا المفتوح وأفضل توقيت في ثاني أيام "كأس الاتحاد السعودي للهجن" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت النتائج المميزة في ثاني أيام كأس الاتحاد السعودي للهجن الذي يستمر حتى الخامس من شهر أكتوبر الحالي في نجران بعدد 118 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز، و26 شوطاً مفتوحاً، و70 شوطاً عاماً وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان نجران للهجن.

وشهد اليوم الثاني لمنافسات فئة اللقايا لمسافة ٤ كم تحقيق بندر عيد نجم العطوي المركز الأول بالمطية "الخالدية"، فيما احتل المركز الأول في الشوط الثاني القعود "المتحد" لمالكه سليمان سلامة سليمان الجهني، بينما جاءت المطية "حفلة" في صدارة الشوط الثالث لمالكها معيض محمد مانع اليامي، وفي الشوط الرابع احتل المركز الأول القعود "شاهين" لمالكه سعيد سالم الحريري المري.

وشهدت منافسات الفترة المسائية تحقيق "اندفاع" المملوكة للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة رمز اللقايا المفتوح وأفضل توقيت في سن اللقايا بـ6:02.967 دقائق، فيما انتزع رمز القعدان المفتوح القعود "ما شاء الله عليك" للأمير تركي بن محمد بن فهد .

وحلّ في صدارة الشوط الثالث بكار عام رمز سعيد محسن فلاح الهاجري بالمطية "الشرقية"، فيما حققت هجن سعودي برونكس لمالكها الأمريكي قاسيم أبو ناصر رمز اللقايا القعدان بعد فوز "كونر".

