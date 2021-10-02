، أكثر من 3 آلاف رصاصة في عرس بالأردن .. وأحد الجيران نجا بأعجوبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقرت رصاصة في مكان بينه وبين أبنائه

شهد حفل زفاف في الأردن أمس إطلاق أكثر من أكثر من 3 آلاف رصاصة ابتهاجاً بالفرح، في عادة سيئة منتشرة في بلاد الشام وعدد من الدول العربية، بينما نجا أحد الجيران بأعجوبة.

وقال موقع "سرايا"الإخباري الأردني إن أحد جيران الحفل ويدعى محمد شهابات، نجا بأعجوبة من رصاصة استقرت بجانبه خلال جلوسه وأسرته في فناء منزله.

ونقل الموقع عن شهابات: أنه لولا العناية الإلهية لوقعت كارثة، حيث وأثناء جلوسه مع أسرته في فناء المنزل، سمع صوت إطلاق عيارات نارية كثيفة خلال حفل زفاف في إحدى مناطق مرج الحمام، من ضواحي العاصمة عمان، وبعد ذلك الصوت بدقائق استقرت رصاصة في مكان بينه وبين أبنائه.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قدر شهابات عدد الرصاصات التي أطلقت خلال الحفل بنحو 3 آلاف رصاصة، لكثافة إطلاق العيارات النارية والتي استمرت لنحو نصف ساعة دون انقطاع.