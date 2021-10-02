حاكم دبي يؤكد أن الجناح السعودي في إكسبو يعكس رؤية ملهمة

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي، مؤكدا أنه يعكس رؤية ملهمة للمستقبل.



وقال في تدوينة على حسابه بموقع تويتر: "خلال زيارتي اليوم للجناح السعودي في إكسبو دبي اليوم.. ثاني أكبر جناح في المعرض.. ويعكس الرؤية السعودية الملهمة للمستقبل.. أهلاً بالمملكة في بلدهم وعبر هذه المنصة الثقافية العالمية".

وأضاف: "كما زرت في ثاني أيام إكسبو دبي العالمي المعرض الجناح العماني والجناح الفرنسي.. ثقافات العالم تجتمع لتحكي قصة الإنسان ورحلته وطموحاته".

وافتتحت الإمارات في إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط.

وانطلق إكسبو باحتفال كبير، ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 190 دولة في العالم، لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.

وبدأ معرض إكسبو 2020 دبي استقبال الزوار أمس الجمعة، ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.

وأقيم المعرض العالمي لأول مرة في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس، الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس كشف معرض 1889 عن برج إيفل.