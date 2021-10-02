السعودية | رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات يتوج الفائزين في ختام بطولة التايكوندو بجامعة “المؤسس”  

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات يتوج الفائزين في ختام بطولة التايكوندو بجامعة “المؤسس” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

اختتمت صباح اليوم السبت منافسات بطولة التايكوندو ضمن مسابقات الاتحاد الرياضي للجامعات للموسم الرياضي الثاني عشر، والتي احتضنتها جامعة الملك عبدالعزيز واستمرت منافساتها ثلاثة أيام بمشاركة 105 رياضي جامعي يمثلون 17 جامعةفي القرية الرياضية بالجامعة.

وتوج رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور خالد المزيني وسعادة عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور مسعود القحطاني الجامعات الحاصلة على المراكز الأولى.

وجاء التكريم على النحو التالي: المركز الأول جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحصلت على كأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما جاءت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الثاني وجامعة الملك سعود بالمركز الثالث.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أهمية البطولات التي ينظمها الاتحاد الرياضي والتي تسهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب جامعاتنا، وعلى المستوى المحلي والخارجي بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنياً وعقلياً ومهارياً ليكون مؤهلاً وقادراً على اداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

وأشاد مدير البطولة الدكتور أحمد السنتلي بالمستويات الفنية والتنافس القوي الذي شهدته البطولة رغم توقف المنافسات الرياضية الجامعية بسبب جائحة كورونا، وقدم شكره لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب وذلك للجهودها التي بذلتها والتي تكللت بالنجاح التنظيمي للبطولة وخروجها بهذه الصورة الاحترافية.

وجاءت نتائج منافسات البطولة في جميع الأوزان على النحو التالي:

وزن (54)

الأول: جامعة الملك عبدالعزيز

الثاني: جامعة الملك فيصل

الثالث: جامعة الإمام عبدالرحمن

وزن (58):

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة جدة

الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز

‏وزن (63):

الأول: جامعة الملك عبدالعزيز

الثاني: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثالث: جامعة الطائف

وزن (68):

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة القصيم

الثالث: الجامعة الإسلامية

وزن (74):

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة الملك عبدالعزيز

الثالث: جامعة اليمامة

‏وزن (80)

الأول: جامعة الملك سعود

الثاني: جامعة أم القرى

الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز

وزن (87)

الأول: جامعة الإمام عبدالرحمن

الثاني: جامعة جدة

الثالث: جامعة الملك عبدالعزيز

وزن (87+)

الأول: جامعة الملك عبدالعزيز

الثاني: جامعة الملك خالد

الثالث: الجامعة الإسلامية