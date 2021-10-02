شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون سعوديون وعراقيون يكشفون القواسم المشتركة في «الآثار والتراث» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولون في قطاعي التراث السعودي والعراقي، أن التاريخ والتراث والحضارة تسهم في تعزيز العلاقات المتميزة بينهما.

وأشار الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث التابعة بوزارة الثقافة السعودية، إلى العمق التاريخي والحضاري للبلدين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش ندوة "مدن أثرية، بابل، أور، النمرود"، ألقاها الدكتور ليث مجيد رئيس هيئة الآثار والتراث العراقية ضمن برامج معرض الرياض الدولي للكتاب؛ وربط الحربش بين الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي أعلن عنها في منطقة حائل ومدينة تيماء تحديداً قبل نحو شهرين، لأحد ملوك بابل، وحضارة بابل في العراق.

وأضاف: "نحن نتحدث عن حضارة بدأت قبل الميلاد بستة آلاف عام، أي 8 آلاف عام حتى الآن، فيها نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي، وعناية بالبنايات والزراعة وطرق التجارة، وهو ما يؤكد الامتداد الحضاري العظيم بين المملكة والعراق".

وفي سياق الندوة، تحدث الدكتور ليث مجيد بأن العراق من أكثر دول العالم حيازة للمواقع الأثرية حيث تمتلك نحو 30 ألف موقع أثري، موضحاً أن مدينة بابل أدرجت على لائحة التراث العالمي 2019، مضيفاً أنها تشتهر بأسوارها العظيمة التي تمثل إحدى عجائب الدنيا السبع.

وتطرق الدكتور ليث إلى مدينة النمرود الأثرية التي تقع في الموصل، ودمرت في المرة الأولى على يد الكلدانيين، وثانياً على يد تنظيم داعش الإرهابي في العام 2015، وفيها مئات المجوهرات والأختام.