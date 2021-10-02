رخصة وطنية للتدريب الالكتروني بجامعة الأمير سطام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على الرخصة الوطنية للتعليم والتدريب الالكتروني، من المركز الوطني للتعليم الالكتروني، بعد تحقيقها لمعايير وضوابط المركز الهادفة إلى ضبط جودة التعليم الالكتروني بالمملكة. وأكد رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي، أن حصول الجامعة على الرخصة الوطنية يأتي ضمن خطط الجامعة لتقديم تعليم الكتروني فاعل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في تطبيق الضوابط والمعايير المنظمة لجميع أعمالها، لضبط جودة المخرجات العملية والتعليمية.



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