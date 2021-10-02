5 عوائق تهدر طاقات حملة ماجستير التمريض المتقدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقف 5 عوائق في طريق تفعيل دور حملة ماجستير التمريض المتقدم، الذين أنفقت وزارة الصحة الملايين على إيفادهم داخليا، تتمثل في 42 ممرضة خريجات 3 دفعات من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع جامعة دبلن والدفعه الرابعة على وشك

التخرج، أو من جرى ابتعاثهن خارجيا خلال السنوات القليلة الماضية، هذه العوائق جعلت أغلب حاملي درجة الماجستير يعملون في مجالات مغايرة لما درسوه، إما بالعودة إلى مناصبهم السابقة قبل الإيفاد أو إلى مناصب إدارية أو تثقيفية، مما يشكل إهدارا للموارد

الصحية، على الرغم من أن مهامهم ومهاراتهم ودراستهم وتدريبهم المكثف يخولهم تقديم الرعاية الصحية للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية بمهارات متقدمة، كتشخيص المريض وفحصه سريريا ووصف أدوية له عند الحاجة، وهذا المتعارف

عليه والمعمول به عالميا في عدد من الدول، كأمريكا وكندا وأستراليا وأيرلندا، حيث يعملون مساعدين للأطباء ويسهمون في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة في التخصصات الدقيقة في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك

بحسب معلومات وقفت عليها الصحيفة.

وأشارات المعلومات إلى أنه جرى تفعيل دور الممرض حامل الماجستير المتقدم في بعض المستشفيات والمدن الطبية، مثل مدينة الملك فهد الطبية والمستشفيات التخصصية، مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض ولكن بنسبة بسيطة جدا.

عوائق تفعيل دور الممرض الممارس المتقدم:







عدم وجود وصف وظيفي واضح لمهام الممرض المتقدم في معظم المستشفيات من قبل أصحاب القرار ليتماشى مع ضوابط وتنظيمات الممارسة المهنية.



قلة البرامج التأهيلية والتدريبية لمرحلة ما بعد التخرج لدعم وتعزيز التدريب العملي الذي مارسه الممرض المتقدم خلال الدراسة.



عدم جاهزية بعض قيادات التمريض الحالية للإشراف على التخصص، والذي أعاق تمكين الممرض المتقدم من ممارسة دوره بفاعلية.



عدم إلمام بعض الأطباء بدور الممرض الممارس المتقدم في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.



عدم التمييز في الأجر الشهري بين حامل شهادة ماجستير العلوم التمريضية المتقدمة عن حامل الماجستير في التخصصات الأخرى في التمريض.



ماذا يريد حملة الماجستير التمريضي المتقدم من الجهات ذات الصلاحية؟

اتخاذ الإجراءات اللازمة والإشراف على متابعة مخرجات مثل هذه البرامج التي أنفقت عليها الدولة في إيفادهم داخليا وابتعاثهم خارجيا بمبالغ كبيرة جدا، حتى يتمكنوا من خدمة وطنهم بكفاءة عالية تماشيا مع رؤية المملكة للقطاع الصحي 2030.

ما هو برنامج ماجستير التمريض المتقدم؟





إعداد ممرضين بمعرفة متخصصة، لممارسة متطورة وكفاءة إكلينيكية عالية في تقديم خدمات الرعاية الصحية.



يعمل كمساعد للطبيب، يشخص، يفحص سريريا ويصف أدوية عند الحاجة.



يرفع جودة الرعاية الصحية ورضا المريض.



يقلل التكلفة على المنشأة الصحية في مختلف القطاعات.



يقلل الضغط على الطبيب، مما يمكنه من التركيز على الحالات الحرجة.



تقليل زمن انتظار المريض لتلقي الرعاية الصحية.



بماذا ردت الإدارة العامة لشؤون التمريض بوزارة الصحة؟