محمد بن مسعود - الدمام - تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء. ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 08:35 PM منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء" منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء" تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء. ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي. الكلمات المفتاحية

، منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء" ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه