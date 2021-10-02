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منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة للكهرباء.

ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 08:35 PM

منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء.

ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي.

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، منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء" ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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