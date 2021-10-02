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محمد بن مسعود - الدمام - تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء.
ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 08:35 PMمنذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء"
تم تعيين منذر بن محمود طيب بمنصب نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء.
ويُعدُّ "طيب" من الكفاءات القيادية والمميزة بمجاله؛ فهو أحد أقطاب صناعة الاتصال المؤسسي في السعودية مسنودًا بخبرته المهنية التي تربو على 20 عامًا، قضاها متنقلاً في القطاعَيْن العام والخاص، استطاع خلالها أن يضع بصمته، ويصنع خطابًا مرموقًا من خلال نجاحه في إدارة عدد من أكبر مشاريع الاتصال الاستراتيجي.
، منذر طيب نائب رئيس أول للاتصال في "السعودية للكهرباء" ،
المصدر : الخليج 365
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