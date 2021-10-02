، الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر بياناً بشأن القرار لاحقاً

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الجزائر استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، اليوم (السبت)، دون أن تذكر تفاصيل عن سبب هذه الخطوة.

وذكرت الرئاسة أن بيانًا بهذا الشأن سيصدر في وقت لاحق، وفقاً لـ"رويترز".

واستدعت الجزائر الخميس الماضي السفير الفرنسي؛ بعد قرار باريس خفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي.

ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية.