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أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الجزائر استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، اليوم (السبت)، دون أن تذكر تفاصيل عن سبب هذه الخطوة.
وذكرت الرئاسة أن بيانًا بهذا الشأن سيصدر في وقت لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
واستدعت الجزائر الخميس الماضي السفير الفرنسي؛ بعد قرار باريس خفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي.
ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية.
02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 07:56 PM
تصدر بياناً بشأن القرار لاحقاًالجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور
أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الجزائر استدعت سفيرها لدى فرنسا للتشاور، اليوم (السبت)، دون أن تذكر تفاصيل عن سبب هذه الخطوة.
وذكرت الرئاسة أن بيانًا بهذا الشأن سيصدر في وقت لاحق، وفقاً لـ"رويترز".
واستدعت الجزائر الخميس الماضي السفير الفرنسي؛ بعد قرار باريس خفض عدد تأشيرات الدخول المتاحة لمواطني دول المغرب العربي.
ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الإجراء بأنه قرار أحادي من جانب الحكومة الفرنسية.
، الجزائر تستدعي سفيرها لدى فرنسا للتشاور ،
المصدر : الخليج 365
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